Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ankara Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayında Ankara genelinde 13 bin 417 konut satışı gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında bu sayı 13 bin 205 olmuştu. Böylece Ankara’da konut satışlarında geçen yıla kıyasla yüzde 1,6’lık sınırlı bir artış yaşandı.

Satış Türlerine Göre Dağılım!

Eylül ayında Ankara’da yapılan satışların detayına bakıldığında:

İpotekli ve ilk el satış: 517

517 İpotekli ve ikinci el satış: 2.074

2.074 Diğer (ipoteksiz) birinci el satış: 3.375

3.375 Diğer (ipoteksiz) ikinci el satış: 7.451

İkinci el konut satışlarının, toplam satışlar içindeki yüksek payı dikkat çekti.

Gayrimenkul PR: “İkinci el konuta talep sürüyor”

Ankara merkezli Gayrimenkul PR şirketi, TÜİK verilerini analiz ederek sektörel bir değerlendirme yaptı. Açıklamada, sıfır konutlarda durgunluğun devam ettiğine dikkat çekilirken, ikinci el konutlara yönelik güçlü talebin sürdüğü belirtildi.

Gayrimenkul PR’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “İnşaat firmalarının sıfır konut fiyatları ile piyasadaki ikinci el konut fiyatları arasında yüzde 30’a varan farklar bulunuyor. Bu nedenle alıcılar daha uygun fiyatlı ikinci el konutlara yöneliyor. 2025 yılı başından bu yana piyasada satıcı ağırlıklı bir seyir izleniyor. Ayrıca kullanılmayan gayrimenkuller elden çıkarılarak elde edilen gelirler altın ya da finansal piyasalarda değerlendiriliyor. Son dönemde ise bu kazançların yeniden gayrimenkule yöneldiğini gözlemliyoruz.”

Sektör temsilcisi ayrıca ilan sitelerinde görülen yüksek fiyatların piyasada “balon” algısı yarattığına dikkat çekerek, alım-satım sürecinde uzman desteği alınmasının önemini vurguladı.

İlçe Bazında Satış Rakamları!

Eylül ayında Ankara'nın ilçelerinde gerçekleşen konut satış rakamları şu şekilde:

Çankaya: 2.123

2.123 Sincan: 1.870

1.870 Mamak: 1.585

1.585 Keçiören: 1.738

1.738 Etimesgut: 1.120

1.120 Yenimahalle: 1.327

1.327 Altındağ: 1.061

1.061 Gölbaşı: 554

554 Pursaklar: 444

444 Çubuk: 442

442 Polatlı: 312

312 Kahramankazan: 177

177 Akyurt: 206

206 Beypazarı: 133

133 Kızılcahamam: 75

75 Elmadağ: 56

56 Şereflikoçhisar: 57

57 Güdül: 43

43 Ayaş: 28

28 Nallıhan: 24

24 Haymana: 20

En fazla konut satışı Çankaya, Sincan ve Keçiören ilçelerinde gerçekleşirken, Haymana, Nallıhan ve Ayaş en az satış yapılan ilçeler oldu.