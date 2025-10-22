TBMM’de gerçekleştirilen toplantıda, komisyonun Sincan Ceza İnfaz Kurumu inceleme raporu ve önümüzdeki dönemde inceleme yapılacak kurumlara ilişkin yol haritası ele alındı. Toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış başkanlık etti.

“8 bin 673 başvuruya işlem yapıldı”

Komisyon açılışında konuşan Alkayış, ceza infaz kurumlarına yönelik yapılan ziyaretlere değinerek şu bilgileri paylaştı:

“28'inci Yasama Döneminde 20 Ekim 2025 tarihi itibarıyla, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonumuza 9 bin 88 başvuru yapılmıştır. Bu başvurulardan 8 bin 673 adedine işlem yapılmıştır. Bugünkü toplantımızın gündemi, Sincan Ceza İnfaz Kurumları raporunun görüşülmesi ve önümüzdeki süreçte inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarının belirlenmesidir.”

Cezaevlerindeki koşullar raporda yer aldı

Alkayış, Sincan Ceza İnfaz Kurumu ziyareti sırasında yapılan gözlemler ve incelemelere ilişkin detayları da paylaştı.

Komisyonun hazırladığı raporda;

Muayene, tedavi ve hastane sevkleri ,

Aramalar ,

İnfaz koruma memurlarının tutum ve davranışları ,

Kantinde satılan ürünler ,

Beslenme ,

Telefonla haberleşme ve yayın erişimi ,

Kütüphane ve ziyaret haklarının kullanımı ,

Dilekçe hakkı uygulamaları

gibi başlıkların yer aldığı belirtildi.

İnceleme yapılacak kurumlar belirlenecek

Toplantıda, önümüzdeki dönemde ziyaret edilecek ceza infaz kurumlarının belirlenmesi ve mevcut başvuruların değerlendirilmesine yönelik yol haritası da oluşturuldu.