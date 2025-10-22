TBMM Genel Kurulu, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Milletvekillerine verilen 1 dakikalık konuşma süresinde söz alan CHP’li Serkan Sarı, eczacı önlüğüyle kürsüye çıkarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan kurumsal kimlik kılavuzu ile kamuda çalışan eczacılara beyaz önlük yerine haki-yeşil renkli üniforma zorunluluğu getirildiğini söyledi.

Sarı, düzenlemenin eczacılar arasında büyük rahatsızlık yarattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Beyaz önlük eczacılığın tarihsel köklerinden gelen bilimsel güvenin, hijyenin ve tarafsızlığın simgesidir. Bu simgenin ani bir kararla kaldırılmasını kabul etmiyoruz. Beyaz önlüğün değiştirilmesi sadece bir kıyafet değişikliği değil, eczacının mesleki onuruna doğrudan bir müdahaledir.”

Sarı, doktorlar ve diş hekimleri gibi eczacıların da kamu sağlığı için mücadele eden stratejik sağlık personeli olduğunu vurgulayarak, kılavuzun ilgili maddesinin yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

CHP’li Akdoğan’dan “siyah poşet”li yolsuzluk tepkisi

Genel Kurul’un devam eden oturumunda söz alan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, partisinin “yolsuzlukların nedenlerinin araştırılması” başlıklı önergesi üzerine konuşmak için kürsüye siyah poşetle geldi.

Akdoğan, elindeki siyah poşette ‘Aziz İhsan Aktaş iddianamesi’ bulunduğunu belirterek, “Bu poşetin içinde ayıplı şeyler var. Kanıta dayandırılamayan gizli tanık ifadeleriyle hazırlanmış 4 ciltlik bir iddianame var. Çetenin reisi dışarıda, iftira atılan insanlar cezaevinde yatıyor” dedi.