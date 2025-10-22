ÖSYM’den yapılan açıklamada, kurumun bilgi sistemlerinde yer alan tüm kullanıcı verilerinin güvenli şekilde saklandığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) bilgi sistemlerinde yer alan kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmaktadır. Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir.”

“Adayların şifre güvenliği kendi sorumluluğundadır”

ÖSYM, geçmiş yıllarda da benzer olayların yaşandığına dikkat çekerek, adayların kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmamaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerini başkalarıyla paylaşmasından kaynaklanan sorunların örnekleri geçtiğimiz yıllarda da basına yansımıştır. Adayların kullanıcı bilgilerinin gizli tutulması tamamen kendi sorumluluğundadır. T.C. kimlik numaraları ve AİS şifrelerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması büyük önem arz etmektedir.”

Kurumdan “güvenli giriş” uyarısı

ÖSYM, ayrıca adayların sisteme giriş yaparken resmî kanalları kullanmaları, şüpheli bağlantılardan uzak durmaları ve şifrelerini düzenli olarak güncellemeleri konusunda uyarıda bulundu.