AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Şanlıurfa’da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Güneydoğu Sosyal Politikalar Bölge Toplantısı’nda konuştu. Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticilerini hedef alarak, siyasette seviyenin düştüğünü söyledi.

Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sanki ellerinden cebren, hileyle bir şey alınmış gibi utanmazca konuşuyorlar. Maalesef siyasette seviyenin bu kadar düştüğü bir dönemi yaşamaktan bir kadın siyasetçi olarak gerçekten utanç duyuyorum.”

“Terörsüz Türkiye Süreci Ülkemiz İçin Çok Önemli”

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kaya, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dikkat çekerek, Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşunun önemine değindi:

“Cumhur İttifakı’nın dikkatli siyasetiyle bu süreç yol almaya devam ediyor. Ülkemizin en ufak bir güçsüzlük anında terör yapıları dış güçlerle iş birliği içinde harekete geçecektir. Bu nedenle hep birlikte birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak zorundayız.”

Kaya, AK Parti’nin 24 yıldır kardeşliği büyüterek ve millete hizmet anlayışıyla yoluna devam ettiğini belirterek, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların süreceğini kaydetti.