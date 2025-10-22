“Küresel Rekabette Türkiye için Nitelikli İnsan Gücü ve Yenilikçi Ekosistem: Yeni YÖK Vizyonu ve Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Dönüşüm” temasıyla İSO Meclisi’nin 2025 yılı Ekim ayı olağan toplantısında konuşan Özvar, yükseköğretimde köklü değişikliklerin hayata geçirileceğini belirtti.

Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Yeni Dönem

YÖK ve İSO arasında imzalanan iş birliği protokolünün, üniversitelerle sanayi dünyası arasında kalıcı ve sistematik bir köprü oluşturacağını vurgulayan Özvar, uygulamanın öncelikle Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 ilde pilot olarak başlatılacağını söyledi.

“Bu protokol, üniversitelerimiz ile sanayimiz arasındaki iş birliğini sistematik, sürdürülebilir ve ölçülebilir hale getirecek. Sanayimizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesi artarken, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi de güvence altına alınacaktır,” dedi.

Özvar, 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 modelleriyle işyeri temelli eğitim sisteminin tüm üniversitelere yaygınlaştırılacağını açıkladı. Bu sistem sayesinde öğrenciler, yalnızca sınıfta değil, doğrudan üretim ortamlarında eğitim alacak.

“Yaz Okulları İkmal Kursuna Dönmemeli”

Prof. Dr. Özvar, lisans eğitiminde yapılacak reformlara da değinerek, teorik ders yükünün azaltılacağını, uygulama ve proje odaklı bir yapının güçlendirileceğini ifade etti.

“Yaz okulları, artık ikmal kursuna dönmemeli. Başarılı öğrencilerin üst dönemlerden ders alarak erken mezun olmasının önünü açacağız. Çalışmalar tamamlandığında pek çok programda öğrencilerimiz 3 yıl içinde mezun olabilecek,” dedi.

Özvar, ayrıca AKTS sisteminin yeniden düzenleneceğini, ders yüklerinin sadeleştirileceğini ve yaz okullarının asli işlevine döndürülmesi gerektiğini söyledi.

“Sektör Deneyimi Olan Uzmanlar Eğitime Katılmalı”

YÖK Başkanı Özvar, sanayi kuruluşlarında deneyim kazanmış uzmanların üniversite eğitim süreçlerine dahil edilmesinin önemine de dikkat çekti.

“Sanayi kuruluşlarımızda yıllarca deneyim kazanmış nitelikli uzmanlarımızın, meslek yüksekokullarında eğitmen olarak görev alması büyük bir fırsattır. Doktoralı sektör çalışanlarının üniversitelerde kısmi zamanlı öğretim elemanı olarak katkı sağlaması, öğrencilerimizin pratik becerilerini artıracaktır,” ifadelerini kullandı.

Üniversite öğretim elemanlarının iş dünyasında dönemsel olarak görev almasının da, müfredatın güncelliğini artıracağını vurguladı.

Pilot Uygulama Türkiye Geneline Yayılacak

Özvar, ilk etapta 7 ilde başlayacak olan uygulamanın, alınacak sonuçlara göre ülke geneline yaygınlaştırılacağını açıkladı.

“Amacımız sadece meslek yüksekokullarında değil, lisans programlarında da işyeri temelli eğitimi kurumsallaştırmaktır,” dedi.