Yeni yıla sayılı aylar kala asgari ücret beklentisi yeniden gündeme oturdu. Şu anda net 22 bin 104 TL olan asgari ücret için hükümet, işçi ve işveren tarafları Aralık ayında bir araya gelecek.

Henüz rakam belli olmasa da ekonomi çevrelerinde çeşitli tahminler konuşuluyor.

Masadaki Olası Senaryolar

Uzmanların ve sendikaların hesaplarına göre 2026 yılı için birkaç farklı zam oranı gündemde:

Yüzde 25 zam yapılırsa maaş 27 bin 630 TL ,

Yüzde 30 zam olursa 28 bin 735 TL ,

Yüzde 35 zam olursa 29 bin 840 TL ,

Yüzde 40 zam ile 30 bin 946 TL ,

Yüzde 45 zam ile 32 bin 51 TL ,

Yüzde 50 zam olursa 33 bin 156 TL olacak.

Bu rakamlar şimdilik sadece tahmin; nihai karar, Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından sonra belli olacak.

Hayat pahalılığı ve artan kira, gıda, enerji fiyatları çalışanları zorlarken, birçok kişi “en az yüzde 40 zam olmalı” diyor. İşveren tarafı ise “yüksek zam küçük işletmeleri zorlar” görüşünde.

Hükümet Ne Diyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Yeni asgari ücreti Aralık sonunda açıklayacağız” diyerek şu an için kesin bir oran vermekten kaçındı. Ancak OVP’de yer alan yüzde 16 enflasyon hedefi görüşmelerde temel alınacak.

Tüm gözler Aralık ayında yapılacak komisyon toplantısında olacak.