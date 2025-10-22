Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı seyretti ve günü yüzde 0,16 değer kaybıyla 10.467,20 puandan tamamladı.

Gün başında endeks, önceki kapanışa göre 45,23 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.512,42 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,90 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen holding olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 1,25 düşüşle turizm oldu.

Küresel piyasalarda ABD’de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeme ihtimaline dair açıklamaları risk iştahını azalttı. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Trump, iki hafta içinde Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirtmiş, ancak kısa süre sonra görüşmenin “belki gerçekleşmeyebileceğini” ifade etmişti.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve ABD haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.350 ve 10.250 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.