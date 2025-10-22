Gaziantep’te Sema ve Abdullah Bozoklar çiftinin bedensel ve zihinsel engelli kızları Deniz Esin Bozoklar’ın, doğumda sağlıklı dünyaya geldiği, ancak hemşire H.D.B.’nin şiddeti sonucu engelli kaldığı ortaya çıktı. Aile, geçen yıl açılan dava sonucunda kızlarının şiddete maruz kaldığını öğrendi. Baba Abdullah Bozoklar, hemşirenin tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

Olay, 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Düşük kiloda doğan Deniz Esin, kuvöze alındıktan kısa süre sonra hemşire H.D.B. tarafından şiddete uğradı. Kamera kayıtlarında, bebeğin bacağına ve vücuduna şiddet uygulandığı, bacağının kırıldığı ve 5 gün sonra müdahale edildiği tespit edildi.

Hastane yönetimi hemşire H.D.B.’yi görevden alırken, olay hakkında aileye bilgi vermedi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu, bilirkişi raporunu Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderdi. Rapor, şiddetin bebeğin engelli kalmasına neden olduğunu ortaya koydu.

Hemşire H.D.B., 'kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanıyor. Mahkeme sürecinde hemşire suçlamaları reddederek savunma yaptı. Hakim, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine karar verdi.

Aile, kızlarının sağlıklı dünyaya geldiğini ve hemşirenin eylemleri nedeniyle engelli kaldığını belirterek, adaletin sağlanmasını talep ediyor. Avukat Sait Bolat, Adli Tıp raporunun haklılıklarını ortaya koyacağını ifade etti ve kamera kayıtlarının vahşeti gözler önüne serdiğini vurguladı.