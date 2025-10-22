CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, apartman ve site sakinlerini ilgilendiren yeni bir elektrik zammı tehlikesine dikkat çekti. Yavuzyılmaz, EPDK’nın 2026 yılından itibaren yürürlüğe koymayı planladığı kararla apartmanların ortak kullanım alanlarındaki elektrik ücretlerine yüzde 130’a varan oranlarda zam geleceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavuzyılmaz, “Apartmanların asansör, hidrofor, otomat ve çevre aydınlatması gibi ortak kullanım alanlarında harcanan elektriğe uygulanacak zam, aidatlara da doğrudan yansıyacak” dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte;

2025 yılı toplamında ortak kullanımda 3 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen,

Yıllık ortak elektrik faturası 8 bin TL’yi geçen apartman, site ve kooperatifler

2026 itibarıyla yüksek tarifeden ücretlendirilecek!

Yavuzyılmaz, bu düzenlemeden 15 milyon hanenin, yani 45 milyon vatandaşın etkileneceğini belirterek, “AKP’nin elektrik zammı, bebeği, genci, yaşlısı ve hastasıyla 45 milyon vatandaşı daha çarpacak” ifadelerini kullandı.