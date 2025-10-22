RIZA PEHLİVAN

Eğitim Bilim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) katılımcılarına "Protokol ve Görgü Kuralları" konulu eğitimi gerçekleştirdi. Ertan; protokolü; devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kuralların toplamı olarak nitelendirdi.

Protokolün, kamusal yaşamda törensel ve biçimsel davranış kuralları bütünü olduğunu belirten Ertan, kamusal ve resmi alanlarda protokol kurallarının, özel ve sosyal alanda görgü ile nezaket kurallarının geçerli olduğunu dile getirdi.

“PROTOKOL SADECE KONUŞMA İLE OLMAZ, BEDEN DİLİ DE PROTOKOL KURALLARI KAPSAMINDADIR”

Murat Ertan şöyle devam etti: “Kamusal ve sosyal yaşamda insanların imajı kıyafeti ve beden diliyle, nezaketi davranışıyla, bilgisi konuşmasıyla, becerisi işiyle, görgüsü yemesi içmesiyle ortaya çıkar. İmaj oluşturmak için; beden dili, kişisel bakım, giyim kuşam, konuşma üslubu, dinleme şekli önem taşır. Beden dili; duruşumuz, yürüyüş biçimimiz, oturuş şeklimiz, yüz ifadesi, göz teması, kıyafet, tokalaşma biçimi, sesimizin rengi, tonu, vurgusunu içerir. Görgü ve nezaket kuralları; insanlar arasında; hoşgörü, anlayış, saygıya dayanan, öğrenilerek uygulanan kurallardır. Zarafet; sosyal yaşamda kişilerin görünümlerinin, hareketlerinin söz, yazı ve hoşa giden niteliğe ulaşmasıdır.”

Kişilerin protokol adabına ilişkin de sadece konuşmaları ile değil kıyafetleri ve duruşları ile de yapması gerekli olan kuralların olduğunu belirten Ertan, “Kuruma, amaca, ortama, koşula, zamana, mevsime, gece, gündüze, uygun giyinilmeli. Törenlerde, resepsiyonlarda, resmi akşam yemeklerinde, davetiyede belirtilen kıyafet; lacivert veya siyah takım elbise, siyah veya lacivert bağcıklı ayakkabı, açık renk gömlek giyilir. Bakımlı, sade, davet niteliğine uygun, yaşa ve vücuda uygun giyinilmelidir. Belde, ceplerde bir şey olmamalıdır. Evli çift; renk, biçim yönünden uygun, uyumlu giyinir. Kıyafet; insanın kimliği, dünyası, verdiği mesajdır, iletişim kapılarını açar.” diye konuştu.

“TANIŞMADA İLK HAREKET ÜST RÜTBELİDEN GELİR”

Tanışma ve selamlaşmaya ilişkin de önemli bilgiler veren Ertan, “Tanışırken ilk hareket, büyükten, üst rütbeliden gelir. Kadınla el sıkışırken önce kadın el uzatmalı, yaşça büyük olan el uzatmalıdır. Uzatılan el havada kalmamalı, el sıkarken güç gösterisi yapılmamalı, elin ucundan tutmak da doğru değildir. Kadınlar baş ile selam verebilir. Tanıştırma; ilk karşılaşıldığında yapılmalı, tanıştıran kişi ayakta olmalı, oturan erkek tanıştırılırken ayağa kalkmalı, tek kişi gruplara bir kez tanıştırılır. Tanıştırılan kişinin özellikleri söylenmeli, isimler doğru söylenmelidir. Yeni gelenler orada bulunanlara, erkekler kadınlara (cumhurbaşkanı hariç), astlar üstlere, küçükler büyüğe, gençler yaşlılara, genç kız yaşlı erkeğe, kadına tanıştırılır. Selamlama; ast üstü, erkek kadını, ayrılanlar kalanları, gelenler var olanları selamlar. Üstünüze eş düzeydekilere önce biz selam verelim. Konferans salonu, kütüphane, yemekhane derslik gibi kapalı yerlere baş açık girilir, karşılık beklemeden toplum baş ile sessiz selamlanır.” ifadelerini kullandı.

Eğitime katılanlar, bu eğitimlerin sürekli olması gerektiğini belirterek, Murat Ertan’a teşekkür ettiler. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.