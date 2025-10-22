KANAL D’nin reytinglerde ikinci haftasında zirveye çıkan dizisi Güller ve Günahlar’da gizem artıyor. Sosyal medyada gündem olan yeni tanıtımda Berrak’ın yazdığı mektuptaki ifadeler izleyicileri merakta bıraktı. Berrak’ın, “Dünyada benden daha kötü biri varsa o da Kader’in babasıdır” sözleri Kader’in babasıyla ilgili soru işaretlerini derinleştirirken, mektubun sonunda yer alan “Sırrımı saklayacağını biliyorum; çünkü ben de senin sırrını saklıyorum” ifadesi aile içinde başka sırlar olduğuna işaret etti.

Tanıtımda Murat Yıldırım’ın canlandırdığı Serhat’ın “Bende açtığın yara hep kanayacak” sözleri izleyicilerde duygu fırtınası yarattı. Cemre Baysel’in oynadığı Zeynep’in kardeşi Ebru’nun (Gizem Sevim) Cihan’a, “DNA testi vermeyen bir tek sen kaldın” diyerek tehdidi, “Kader’in babası Cihan olabilir” şüphesini güçlendirdi. Finalde Hayal’in “Her şeyi öğrendim” çıkışı ise hem Serhat’ı hem de izleyiciyi şoke etti.

NGM imzalı Güller ve Günahlar, heyecan ve gerilimin artacağı üçüncü bölümüyle cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.