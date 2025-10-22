Netflix’in en çok izlenen yerli yapımlarından “Mezarlık” dizisinin 3. sezon çekimleri başlıyor. Duayen yönetmen Abdullah Oğuz’un yönettiği, başarılı oyuncu Birce Akalay’ın “Başkomiser Önem Özülkü” karakteriyle başrolde yer aldığı dizi, 4 Kasım’da sete çıkacak.

Kadın cinayetlerini merkeze alan polisiye, aksiyon ve gerilim türündeki yapımda her bölümde farklı bir olay ele alınıyor. Yeni sezonda da dizinin sevilen kadrosu izleyiciyle buluşacak.

Abdullah Oğuz'dan 10 Kasım filmi

“Mezarlık”ın yeni sezon hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak yönetmen Abdullah Oğuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak amacıyla 10 Kasım için ünlü bir markaya özel reklam filmi çekti.