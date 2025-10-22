Peru geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, ülkede son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, başkent Lima ve Callao bölgesinde 30 gün süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu. Ulusa seslenen Jeri, suç oranlarının orantısız biçimde arttığını belirterek, bunun binlerce aileye acı yaşattığını ve ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi. Ülkede barış ve düzenin yeniden sağlanması gerektiğini vurgulayan Jeri, “Suç oranı orantısız biçimde arttı, bu durum binlerce aileye büyük acı yaşatıyor ve ekonomimize zarar veriyor. Savaşlar sözle değil, eylemle kazanılır” ifadelerini kullandı.

Suçla mücadelede savunmadan saldırıya geçtiklerinin aktaran Jeri, “Bu mücadele, milyonlarca vatandaşımızın huzurunu, sükunetini ve güvenini geri kazanmamızı sağlayacak. Bugün, Peru’da güvensizlikle mücadelenin tarihini değiştirmeye başlıyoruz. Organize suçla mücadele, ülkemizin barış ve huzurunu yeniden sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Peru basınında yer alan haberlere göre; OHAL süresince konut dokunulmazlığı, toplanma özgürlüğü ve kişisel güvenlik gibi bazı temel haklar geçici olarak askıya alınacak. Silahlı Kuvvetler, Ulusal Polis Teşkilatı’na destek vererek, toplu taşıma merkezleri, kamu kurumları ve şiddet olaylarının yoğunlaştığı bölgelerde devriye faaliyetleri yürütecek.

Geçici Devlet Başkanı Jose Jeri, eski Devlet Başkanı Dina Boluarte’nin Kongre tarafından görevden alınmasının ardından 10 Ekim’de yemin ederek göreve gelmişti.