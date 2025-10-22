Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay ile iddiaya göre ayrıldığı sevgilisi A.S.'nin (24) ailesiyle aralarında husumet başladı. Talay, olay günü aracıyla evinin önünden geçtiği eski sevgili A.S. ve kardeşleriyle tartıştı. Kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp, bıçaklandığını söyledi. Talay, ihbarla adrese sevk edilen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayanın Ömer Sıcak olduğunu söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülen Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklandı, kızları A.S., D.S. ve damadı S.T. serbest bırakıldı.

Ömer Sıcak ve kızları A.S., D.S. hakkında 'Kasten öldürme', S.T. hakkında ise 'Delilleri karartma, yok etme, gizleme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettiği, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.

'POLİSİ ARAYIN DEYİNCE BIÇAĞI SAKLADILAR'

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 5'inci duruşması görüldü. Tarafların hazır bulunduğu duruşmada yeni tanıklar dinlendi. Seyit Muhammet Talay'ın kuzeni tanık Soner E., duruşmada taraflar arasındaki husumeti şöyle anlattı:

"Olaydan önce maktulün önünü kesip bir kere darbettiler. Ailecek dövdüler. O gün ilaç yazdırmak için evden çıkmıştım. Sonra kardeşim aradı ve Seyit'i dövdüklerini söyledi. Hemen olay yerine gittim. Ömer Sıcak, Seyit'in üzerine çökmüş boğazını sıkıyordu. Ailecek dövmeye devam ediyorlardı. O esnada sanığın aile bireylerinden olan S.S. araçtan kırmızı saplı bir bıçak çıkardı. 'Polisi arayın' deyince bıçağı sakladılar. Sonra Aksu Polis Merkezi'ne ifade vermeye gittiler ve birbirlerinden şikayetçi oldular."

'SEYİT'İ TELEFONLA TEHDİT ETTİLER'

Sanıkların Talay'ı tehdit ettiğini de ileri süren Soner E., "Birkaç gün sonra Seyit'i telefonla tehdit ettiler. Ailesiyle birlikte 'Başımız belaya girmesin' diye şikayetinden vazgeçti. Bir gün serada çalışırken beni Ömer Sıcak aradı ve bir iş için yardım istedi. Ben de gelemeyeceğimi söyledim. Sonra beni Sıcak ailesinden F.V. aradı ve 'Yetişin' dedi. Gittiğimizde sanık A.S. ilaç içmiş. Arabamla hastaneye götürdüm. Sonra A.S., Seyit'i, 'Ben ilaç içtim sen içemezsin' diye teşvik etmiş. Olaya dair (cinayet anına ilişkin) ise bir görgüm yok. Olay yerine gittiğimde bıçaklanmış haldeydi" dedi.

Seyit Muhammet Talay'ın tanık olarak dinlenen akrabaları da benzer ifadeler vererek taraflar arasındaki husumeti anlattı. Tanık ifadelerine karşı çıkan Ömer Sıcak ise "Tanıkların hepsi bir ağızdan konuşuyor. Kavgalar spontane gelişti. Söylenenleri kabul etmiyorum" dedi.

'TELEFONUM BOZULDUĞU İÇİN YENİSİNİ ALMADIM'

Mahkeme başkanı önceki duruşmada maktul ile A.S.'nin telefonunun incelenmesinin istendiğini ancak A.S.'nin telefonunu teslim etmediğini belirterek, nedenini sordu. A.S. ise "Telefonum bozulduğu için yenisini almadım. Hep evde olduğum için ailemin telefonlarını kullanıyorum. Yeni bir telefona ihtiyacım olmadı. O yüzden telefonumu teslim edemedim" dedi.

Mahkemede maktulün telefon kayıtlarının ise incelenip, çözümlendiği belirtildi. Mahkeme heyeti sanık Ömer Sıcak'ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası taraflar arasında çıkan tartışmayı polis güçlükle ayırdı. (DHA)