Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları’nın 7’nci ve son etabı, Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi. Erkeklerde Batuhan Özgür, kadınlarda ise Fatmanur Doğan birinciliği elde etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyona yaklaşık 450 sporcu katıldı. Final etabında büyük erkekler kategorisinde Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nden Batuhan Özgür birinci olurken, Konya Gelişim Spor Kulübü’nden Timur Öztoprak ikinci, Spor Toto Spor Kulübü’nden Mustafa Said Erdemli üçüncü sırada yer aldı.

Büyük kadınlar kategorisinde ise Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü’nden Fatmanur Doğan birincilik kürsüsüne çıktı. Alanya Belediye Spor Kulübü’nden Sevim Gerçek ikinci, Akut Spor Kulübü’nden Reyhan Yakışır üçüncü oldu.

Yaş kategorilerinde ise 19 yaş altı erkeklerde Muhammed Emir Emişci, 17 yaş altı erkeklerde İbrahim Erhan Cihan, 15 yaş altı erkeklerde Recep Eşdoğan, 17 yaş altı kadınlarda Gül Deniz Günal ve 15 yaş altı kadınlarda Emine Ahsen Akgün birincilik elde etti.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya’nın sporun başkenti olduğunu vurgulayarak, “Türkiye Etaplı Yol Şampiyonası’nın yedincisini bugün tamamladık. Sporcularımız büyük emek vererek bu organizasyonu başarıyla bitirdi” dedi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ise Alanya’nın birçok spor dalına ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde pentatlon ve triatlon gibi Türkiye şampiyonalarına da ev sahipliği yapacağız. Tüm sporseverleri Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.