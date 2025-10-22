Kocaeli Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Smart Solar fabrikasında çalışan 260 işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Birleşik Metal-İş Sendikası’na bağlı işçiler, “sefalet zammı dayatmasına” karşı üretimi durdurarak şalteri indirdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Gebze’de kurulu Smart Solar fabrikasında çalışan 260 üyemiz emeğinin hakkını almak için grevde. Sınıf dostlarımız Smart işçilerini ve sendikamızı yalnız bırakmadı. Yaşasın Smart grevimiz, yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın sınıf dayanışması!” denildi.

Grev alanında bir araya gelen işçiler, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

Birleşik Metal-İş yetkilileri ise, taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerin süreceğini ifade etti.