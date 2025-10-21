Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Antalya Film Festivali, festival gösterimleri, özel programlar ve Film Forum etkinlikleriyle sinemaseverlere dolu dolu bir program sunuyor.

Festivalin biletleri, bugün saat 15.00 itibarıyla Biletix’in çevrim içi satış kanallarında, 22 Ekim saat 10.00’dan itibaren ise Antalya Kültür Merkezi (AKM) gişelerinde satışa sunulacak.

Yerli ve yabancı toplam 108 filmin yer aldığı festivalde 79 film Türkiye’de ilk kez gösterilecek. Ayrıca, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması bölümünde 10 film ilk kez izleyici karşısına çıkacak.

Festival kapsamında gösterimler, AKM’nin Aspendos ve Perge salonları ile AKM Açık Hava Alanı’nda, Paribu Cineverse MarkAntalya 3 ve 4’üncü salonlarda gerçekleştirilecek. Tam bilet fiyatı 20 lira, öğrenci bileti ise 10 lira olarak belirlendi.