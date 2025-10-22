Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Ormanlarımız suyun sesi, havanın nefesi, kuşun yuvası, insanın da yeryüzündeki vicdanıdır.

Yeşil Vatan Seferberliği ile yurdumuzun dört bir yanında toprağa hayat, yarınlara umut olacak fidanlar yeşertelim, ormanlarımızı çoğaltalım.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne kadar tüm vatandaşlarımızı yarınlarımız için bir fidan sahiplenmeye davet ediyorum.

gelecegenefes.gov.tr üzerinden bir fidan sahiplenerek, bu iyilik kervanına hep birlikte omuz verelim.”

“Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” mottosuyla yürütülen kampanya kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

11 Kasım’da kutlanacak Milli Ağaçlandırma Günü, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda tüm illerde eş zamanlı etkinliklerle gerçekleştirilecek.

