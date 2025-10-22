Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin 2025–2028 yıllarını kapsayan maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin sonuçlandığını duyurdu.

EGM’den yapılan yazılı açıklamada, ihale sürecinde en yüksek teklifleri veren Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90 bin TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88 bin 500 TL) ile tekrar görüşüldüğü belirtildi. Türkiye İş Bankası, teklifini 100 bin TL’ye yükselterek en yüksek teklifi vermiş oldu.

İhale Komisyonu, yapılan nihai değerlendirme sonucunda Türkiye İş Bankası’nın teklifini uygun buldu ve Emniyet personeline personel başına 100 bin TL banka promosyonu ödenmesine karar verildi.

EGM, ihale sürecine katılan tüm bankalara teşekkür ederek, sonuçların Emniyet Teşkilatı mensuplarına hayırlı olmasını diledi.