Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçede meydana gelecek basınç düşüklüğü ve su kesintisinin sabah saat 12.00’ye kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu.

Kesintiden Etimesgut’un İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent mahalleleri ile Yeni Bağlıca, Şeker, Şehit Osman Avcı, Altay, Devlet, Eryaman ve Tunahan mahallelerinin bazı bölümlerinin etkileneceği bildirildi.