Kökleri 40.000 yıllık Gobustan kaya resimlerine dayanan, geleneksel Türk sanatlarının zarafetini çağdaş plastik sanatlara taşıyan Azerbaycan Türkleri, yüzyıllardır sanat dünyasına damga vuruyor. Resimden müziğe, edebiyattan mimariye uzanan bu kültürel miras, Enveroğlu çiftinin eserlerinde yeniden hayat buluyor.

İlham Enveroğlu’nun modern estetikle harmanlanmış renkli kompozisyonları ve Zerrin Enveroğlu’nun geleneksel motiflerle bezeli zarif figürleri, izleyicileri geçmişle gelecek arasında büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

“İki Devlet, Bir Millet” Şiarı ile Sanata Yön Veren İsimler

Ulusal ve uluslararası pek çok sergiye imza atan Zerrin ve İlham Enveroğlu çifti, “iki devlet bir millet” anlayışıyla hem Türkiye’yi hem Azerbaycan’ı başarıyla temsil ediyor. Her iki sanatçı da sanatsal üretimlerinde, doğup büyüdükleri kültür coğrafyasından aldıkları ilhamı ustalıkla eserlerine yansıtıyor.

Sanat, Kültür ve Zarafetle Dolu Bu Açılışı Kaçırmayın!

Sanatın birleştirici ve evrensel gücünü yansıtan bu özel serginin açılışında siz değerli sanatseverlerle bir arada olmaktan onur duyulacaktır.



