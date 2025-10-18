İnsanın uygarlık yolculuğu yontarak başladı. Yontu zamanla şekle, sese, renge ve bilince dönüştü. Şimdi ise bu dönüşüm, sanatın çok yönlü diliyle Ankara'da hayat buluyor: ArtNouva Sanat Fuarı, renklerin, seslerin ve fikirlerin sanata dönüştüğü beş günlük bir yolculuk vadediyor.

Ankara ATO Congresium’da gerçekleşecek olan fuar, soyut ve çağdaş sanatın öncülerini, sanatseverlerle buluşturacak. Kızılca Gün Anıtı'nın Heykeltıraş Aslan Başpınar ve Fırça Sanat Galerisi öncülüğünde hazırlanan etkinlikte, yontunun hem ilkel hem de modern yorumları sergilenecek.

Fuar, sanatseverlere yalnızca eserleri görmekle kalmayıp; düşünmek, hissetmek ve yeniden şekil vermek için bir alan sunuyor. Yontarak bilmenin, form vererek anlam bulmanın izlerini taşıyan bu sanat buluşması; soyut sanat, modern heykel, çağdaş anlatım gibi pek çok disiplini bir araya getiriyor.