Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği tarafından düzenlenen 2. Suna Kan Keman Günleri, 21 Ekim 2025 Salı günü sanatseverlerle buluşuyor.

Etkinlik, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek. Konserde, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası sahne alacak. Orkestranın şefliğini ve solistliğini keman sanatçısı Emre Tamer üstlenirken, sahnede Jan Nigges (blok flüt) ve Burak Basmacıoğlu (klavsen) da yer alacak.

Programda klasik müziğin önemli bestecileri A. Vivaldi, C. Graupner, G. F. Händel, H. Purcell, A. Brioschi, G. Tartini ve J. G. Graun’un eserleri seslendirilecek.

Etkinlik, Çankaya Belediyesi katkılarıyla ücretsiz olarak izlenebilecek.

Tarih: 21 Ekim 2025

Saat: 19.00

Yer: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu – Beytepe / ANKARA

Giriş: Ücretsiz