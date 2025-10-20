Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişi yakınında meydana geldi. Şehir merkezine giden ehliyetsiz sürücü Yusuf Şeker yönetimindeki 58 ABV 973 plakalı minibüs, aydınlatma direği ve ağaca çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından uçtu. Kazada, sürücü Yusuf Şeker ile Y.F.K., M.K. ve Ö.B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi süren Yusuf Şeker, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavileri ise sürüyor. (DHA)