Ankara’nın köklü okullarından Çankaya Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (HÖTAL), “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” çerçevesinde yürütülen “Maziden Atiye Köprü” projesiyle Türk kültürünün en önemli unsurlarından biri olan Karagöz ve Hacivat geleneğini öğrencileriyle buluşturdu.

Etkinlikte öğrenciler, hem bilgilendirici bir sunum hem de keyifli bir Karagöz-Hacivat gösterisi ile kültürel bir yolculuğa çıktı.

Okul Müdürü Fatih Aşkın, etkinliğin amacına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Türk kültürünün en renkli ve en neşeli geleneklerinden Karagöz ve Hacivat ile öğrencilerimizi geçmişe doğru kısa ama eğlenceli bir yolculuğa çıkardık. Bu güzel geleneği yaşatmak, öğrencilerimize tanıtmak ve kültürümüzün bu değerli parçasını hatırlatmak için perdelerimizi araladık.”

Aşkın, öğrencilerin gösteriden büyük keyif aldıklarını belirterek şöyle devam etti:

“Bu etkinlikte öğrencilerimiz, yüzlerce yıllık mizah anlayışının inceliğini ve zekice hazırlanmış diyalogların gücünü bir kez daha gördü. Eğlenmek için seviyesiz ya da sıradan mizaha gerek olmadığını; gerçek mizahın zeka, kültür ve nezaketle harmanlandığında çok daha anlamlı olduğunu deneyimledik.”

Öğrencilerin kahkahalarla izlediği etkinliğin, okulda büyük bir coşku yarattığını söyleyen Aşkın, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Maziden aldığımız bu değerli mirası âtiye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Programımıza destek veren Edebiyat öğretmenimiz Tuğba Aydınkılıç’a, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”