Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı yaşanan soygunla gündeme geldi. Dünyaca ünlü Apollo Galerisi’nden 4 hırsız, paha biçilemez değerde 8 tarihi mücevheri çalmayı başardı. Hırsızların kaçarken düşürdüğü 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç ise hasarlı halde müzenin dışında bulundu.

Paris Savcısı Laure Beccuau, RTL kanalına yaptığı açıklamada, müze küratörünün çalınan eserlerin değerini 88 milyon euro olarak tahmin ettiğini belirtti. Beccuau, “Bu rakam oldukça yüksek, ancak eserlerin tarihî değeri ile kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.

Sayıştayın ön raporuna göre, müzede güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında sürekli ve önemli ölçüde gecikmeler yaşandı. Bu durum, Louvre Müzesi’nde güvenlik açığı oluşmasına neden oldu.

7 dakika süren soygun sırasında 4 hırsızın çaldığı eserlerin tarihî değeri paha biçilemez olarak nitelendiriliyor. Louvre Müzesi, Paris’te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği bir merkez olarak sanat dünyasının en önemli noktalarından biri olarak biliniyor.