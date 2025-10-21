Karşılaşmanın hakemleri Ozan Çağı Sarıkaya ve Furkan Salduz olurken, Ziraat Bankkart üstün bir performansla rakibini mağlup etti. Mücadelenin setleri 19-25, 25-22, 25-18 ve 25-17 sonuçlandı.
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana karşısında ilk seti kaybetmesine rağmen sonraki üç sette oyun üstünlüğünü ele geçirerek AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nın sahibi oldu. Karşılaşma toplamda 102 dakika sürdü.
Maç Detayları
Salon: Malatya Orduzu Spor Salonu
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Furkan Salduz
Fenerbahçe Medicana: Marko Matic, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Fabian Drzyzga, Earvin Ngapeth, Barthelemy Chinenyeze, Burutay Subaşı (L) (Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Galves, N'Gapeth)
Ziraat Bankkart: Clevenot, Nimir, Bedirhan Bülbül, Fornal, Murat Yenipazar, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar (L), (Burakhan Tosun)
Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17
Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)