Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, istifa etmenin gündemlerinde olmadığını açıkladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, ligdeki puan tablosundan memnun olmadığını belirterek taraftarların eleştirilerini anlayışla karşıladığını söyledi.

“Ne yaptığını bilerek ve büyük bir kararlılıkla Sivasspor’u daha iyiye götüreceğiz.”

diyen Korkmaz, sezon başında Süper Lig hedefi koyduklarını hatırlatarak,

“Doğru zaman belki bu sezon sonu ama belki de değil, bunu zaman gösterecek.”

ifadelerini kullandı.

“İstifa gündemimizde yok”

Geçtiğimiz hafta oynanan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının ardından taraftarların istifa çağrılarına da yanıt veren Korkmaz, şunları kaydetti:

“Asla öyle bir şey gündemimizde yok. Taraftarlarımızın tepkisini saygıyla karşılıyorum ama biz buradayız, sorumluluk alıyoruz. Takımı doğru zamanda, doğru ekonomiyle bir üst lige taşıyacağız.”

“Ferhat Gündoğdu açıklamam yanlış anlaşıldı”

Korkmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yaptığı açıklamaların da yanlış yorumlandığını ifade ederek,

“Ferhat Gündoğdu ile gizli bir görüşmemiz olmadı. Başkanımızın hakemlerle ilgili yaptığı şikayet üzerine konuyu öğrenmek için bizi aradı.”

dedi.

Antrenman ve maç hazırlıkları

Sivasspor, ligin 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu, pas ve top kapma çalışmalarıyla başladı; çift kale maçla tamamlandı.

Özbelsan Sivasspor – Atakaş Hatayspor maçı, 24 Ekim Cuma günü saat 20.00’de BG Grup 4 Eylül Stadyumu’ndaoynanacak.