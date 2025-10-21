Beşiktaş, Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme maçında karşılaşacağı TÜMOSAN Konyaspor mücadelesi için Konya’ya geldi.
Siyah-beyazlı kafileyi Konya Havalimanı’nda taraftarlar karşıladı. Takım, daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Beşiktaş, Konyaspor karşısına 7 eksikle çıkacak. Siyah-beyazlı ekipte Demir Ege Tıknaz, statü gereği ise Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Touré ve Jota Silva kadroda yer almadı.
Beşiktaş, Konyaspor ile yarın saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş’ın Konyaspor maçı kadrosu:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, David Jurasek, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu.