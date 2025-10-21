Bakan Bak, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajında, Malatya Orduzu Spor Salonu’nda Fenerbahçe Medicana ile oynanan final maçında rakibini yenerek kupayı kazanan Ziraat Bankkart’ı kutladı.

“Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasında Malatya Orduzu Spor Salonu'nda oynanan 2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibini yenerek kupanın sahibi olan Ziraat Bankkart'ı kutluyorum.

Şampiyonlar Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe Medicana Takımını da mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum.”