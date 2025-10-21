Belediyenin açıklamasına göre 20-26 Ekim 2025 tarihleri arasında ki nöbetçi eczaneler şunlar:
"
-
Pazartesi: Merve Eczanesi — 312 736 13 32
-
Salı: Kadir Eczanesi — 312 736 64 64
-
Çarşamba: Nur Çevik Eczanesi — 312 358 04 01
-
Perşembe: Kerim Eczanesi — 312 736 11 95
-
Cuma: Alp Eczanesi — 312 736 64 70
-
Cumartesi: Nane Eczanesi — 312 736 66 99
-
Pazar: Serenay Eczanesi — 312 736 68 88"
#Kızılcahamam'da Haftalık #NöbetçiEczane Çizelgesi💉— Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) October 20, 2025
Sağlıklı Günler Dileriz...#KızılcahamamBelediyesi
