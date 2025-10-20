Kızılcahamam Belediyespor U16 futbol takımı, U16 B Grubu’nda çıktığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak liderliğe yükseldi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, genç sporcuların başarısını sosyal medya hesabından paylaşarak tebrik etti. Acar, “Bu başarının emeği geçen antrenörlerimizi ve genç sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Spora ve altyapıya önem veren, gençlerimizin başarılarının en güçlü temeli olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

