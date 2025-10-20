Açılış törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Vali Yardımcısı Osman Altın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Canozan’ın ailesi, sanatçılar ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda konuşan Ali Şahin Canozan’ın oğlu Ahmet Turan Şahin, babalarının adının yaşatılmasından dolayı Başkan Uzun’a teşekkür etti. Başkan Uzun ise, “Sivas’ın bir değeri olan şair Ali Şahin Canozan’ı saygıyla yâd ediyoruz. Son iki gün içinde üçüncü parkımızı açıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Tören, kurdele kesiminin ardından parkın gezilmesiyle sona erdi.

