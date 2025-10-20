Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Kozan Karakucak Güreşleri’nde mücadele eden Kızılcahamam Belediyespor Güreş Takımı sporcularının önemli dereceler elde ettiğini duyurdu.

Yarışmada Mehmet İlmi 55 kiloda, Yasin İlmi ise 45 kiloda birincilik elde ederken; Muhammed Kavi 60 kiloda, Muhammed Said Yılmaz 75 kiloda ikinci, Mehmet Ali Öztekin ise 50 kiloda üçüncü oldu.

Başkan Acar, paylaşımında sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, “Spora ve sporcularımıza destekle Kızılcahamam’ımız, ata sporumuz güreşte de adını gururla duyurmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

🏅 Kızılcahamam’ımızın Pehlivanları Adana’da Güreşti, Madalyalarla Döndü!



Adana Kozan Karakucak Güreşleri’nde mücadele eden Kızılcahamam Belediyespor Güreş Takımı sporcularımız önemli dereceler elde etti.



🥇 Mehmet İlmi – 55 kg (1.)

🥇 Yasin İlmi – 45 kg (1.)

🥈 Muhammed Kavi –… pic.twitter.com/A62BjjJEu2 — Süleyman Acar (@SuleymanAcar06) October 19, 2025