Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadınlara Özel Millet Bahçesi Sohbetleri” bu hafta “İnsanlığın Öldüğü Yer: Filistin” konusuyla gerçekleştirilecek. 21 Ekim Salı günü saat 14.30’da Millet Bahçesi’nde yapılacak etkinlikte, Filistin’de yaşanan insanlık dramı ele alınacak. Kadınların manevi bir atmosferde bir araya geleceği programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Muhabir: Haber Merkezi