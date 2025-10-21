Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadınlara Özel Millet Bahçesi Sohbetleri” bu hafta “İnsanlığın Öldüğü Yer: Filistin” konusuyla gerçekleştirilecek. 21 Ekim Salı günü saat 14.30’da Millet Bahçesi’nde yapılacak etkinlikte, Filistin’de yaşanan insanlık dramı ele alınacak. Kadınların manevi bir atmosferde bir araya geleceği programa tüm vatandaşlar davet edildi.