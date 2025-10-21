Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen “Kadınlara Özel Millet Bahçesi Sohbetleri” bu hafta “İnsanlığın Öldüğü Yer: Filistin” konusuyla gerçekleştirilecek. 21 Ekim Salı günü saat 14.30’da Millet Bahçesi’nde yapılacak etkinlikte, Filistin’de yaşanan insanlık dramı ele alınacak. Kadınların manevi bir atmosferde bir araya geleceği programa tüm vatandaşlar davet edildi.
🌿 Kadınlara Özel Millet Bahçesi Sohbetleri 🌿October 20, 2025
Bu haftaki konumuz, insanlığın vicdanına dokunan bir başlık:
“İnsanlığın Öldüğü Yer: Filistin”
21 Ekim Salı günü saat 14.30’da Millet Bahçesi’nde buluşuyoruz.
Birlikte öğrenmeye, paylaşmaya ve manevi bir atmosferde bir araya… pic.twitter.com/1XUekOP9oO
Muhabir: Haber Merkezi