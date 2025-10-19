Kızılcahamam Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Sıfır Atık Forumu”nda yerini aldı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, UNEP ve BM-Habitat iş birliğiyle düzenlenen forumda belediyeyi, Sıfır Atık Müdürü Hasan Öztürk ve Sıfır Atık Sorumlusu Uğur Demirbaş temsil etti.

“İnsan, Mekân, Dönüşüm” temasıyla gerçekleştirilen forumda çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konular ele alındı.

Kızılcahamam Belediyesi, daha temiz ve yeşil bir gelecek için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.