Sarı-kırmızılılarda Alman yıldız Leroy Sane, attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

RAMS Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk gol 45+3. dakikada geldi. İlkay Gündoğan’ın pasında Sane, ceza sahasına girerek topu ağlara gönderdi ve Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip 59. dakikada Shomurodov ile eşitliği yakaladı: 1-1.

Yalnızca iki dakika sonra, 61. dakikada sahneye yeniden çıkan Sane, kaleci Muhammed’i geçip topu boş filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig’deki 9. maçında 8. galibiyetini alarak puanını 25’e çıkardı ve yenilmezliğini korudu.

RAMS Başakşehir ise üst üste 3, toplamda 4. mağlubiyetini yaşayarak 6 puanda kaldı.

Sane yıldızlaştı

Galatasaray’ın yeni transferi Leroy Sane, bu sezonki en etkili performansını sergiledi.

Başakşehir filelerine 2 gol gönderen Alman oyuncu, bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 3’e çıkardı.

Sane, attığı gollerle takımının deplasmandaki galibiyet serisini sürdürdü.

Okan Buruk’tan stratejik değişiklikler

Teknik direktör Okan Buruk, maçın 74. dakikasında Icardi, İlkay Gündoğan, Sara ve Eren Elmalı’yı oyundan alarak Osimhen, Lemina, Yunus Akgün ve Jakobs’u sahaya sürdü.

Bu değişikliklerle Galatasaray savunmada ve hücumda dengeyi koruyarak maçı 2-1 kazandı.

Galatasaray’dan rekor seriler

Deplasmanda üst üste 9. galibiyet: Cimbom, dış sahadaki son 9 maçını kazandı.

Ligde 17 maçtır kaybetmiyor: 16 galibiyet, 1 beraberlik.

Son 7 maçta Başakşehir’e yenilmedi: Hepsini kazandı, 18 gol attı, 3 gol yedi.

Bu sezon deplasmanda ilk kez gol yedi.

Sıradaki maç Bodo/Glimt

Galatasaray, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından gözünü Avrupa’ya çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, 22 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i konuk edecek.

Liverpool galibiyetiyle moral bulan Aslan, Avrupa arenasında da serisini sürdürmek istiyor.