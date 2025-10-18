Ankara’da metroda siyah çarşaf giyerek dolaşan bir erkek gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Sıhhiye-Çayyolu metrosunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, siyah çarşafla metroda dolaşan şahsın erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, metro hattındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.