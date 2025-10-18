AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İzmir programı kapsamında AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bir dizi tematik programda bir araya geldi. Uygur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İzmir Balkan Göçmenleri Federasyonu ve AK Parti teşkilatı ile buluşmaların ardından “Bir Sofrada İlle de Roman” programına katıldı. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, MKYK Üyesi Hamza Dağ, Cemal Bekle ve birçok Roman vatandaş katıldı.

Belgin Uygur’dan Roman vatandaşlara destek mesajı

Programda konuşan Uygur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Romanlara yönelik sözlerini hatırlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var: 'Sizler bizim için kandan öte can kardeşlerimizsiniz'. Bu söz ne bir hitap cümlesidir, ne de bir nezaket ifadesi. Bu söz, bir ömrün, bir yolculuğun, bir gönül bağının özüdür."

Uygur, Roman vatandaşlara yönelik hizmet ve projeleri de anlattı:

"İçişleri Bakanlığımız bünyesinde, biri Bakanlık düzeyinde olmak üzere, il ve ilçelerimizde toplam 182 Roman saha koordinatörü görevlendirilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Roman vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı illerde hayata geçirilen 5 bin 143 sosyal konut teslim edilmiştir. KOSGEB ve İŞKUR destekleriyle Roman vatandaşlarımızın istihdam ve üretim süreçlerine katılımı desteklenmekte, kooperatif ve spor kulüplerine hibe desteği sağlanmaktadır."

Gazze’ye diplomatik destek vurgusu

Belgin Uygur, Gazze’deki insani felakete dikkat çekti ve Türkiye’nin rolünü şöyle değerlendirdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve ilkeli liderliğinde, Türkiye; bölgesinde barışın, istikrarın ve vicdanın merkezi haline gelmiştir. Gazze'de yaşanan insani felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız, diplomatik girişimlerini aralıksız sürdürmüş, hem bölge ülkeleriyle hem de küresel aktörlerle yoğun temaslar kurarak ateşkesin sağlanması adına öncü bir rol üstlenmiştir. Bu kapsamda, Türkiye, ABD, Mısır ve Katar arasında imzalanan dörtlü deklarasyon, sadece bir diplomatik metin değil, aynı zamanda mazlumların sesi, adaletin teminatı olmuştur."

AK Parti İzmir İl Başkanı ve MKYK üyelerinden mesajlar

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Roman vatandaşlar arasındaki gönül bağını vurguladı:

"Bu hikaye, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasımpaşa Kotra'sında başlayan, samimiyetle, sevgiyle, yürekten kurulan bir gönül bağının hikayesidir. İşte o yüzden Roman kardeşlerimiz her yerde, her zaman aynı cümleyi söyler: 'En Büyük Roman, Recep Tayyip Erdoğan'."

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ise programın devamının önemine dikkat çekti:

"Bizi birileri gibi seçimden önce hatırlayıp sonra unutanlardan olmayacağız. Bu hikaye burada bitmez diyoruz. Bu hikayeyi daha da taçlandıracağız."

Belgin Uygur’un himayesinde düzenlenen program, Roman vatandaşların kültürel, sosyal ve ekonomik haklarını güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi proje ve destek mekanizmasının tanıtımıyla sona erdi.