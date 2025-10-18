Fenerbahçe Beko, 16 Ekim Perşembe günü oynanan Bayern Münih karşılaşmasında sakatlanan Arturs Zagars hakkında resmi açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun hamstring bölgesinden sakatlık yaşadığı belirtilirken, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği duyuruldu.
Sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını belirterek, “Arturs Zagars’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Arturs Zagars’ın sağlık durumu hakkında bilgilendirme— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 18, 2025
Oyuncumuz Arturs Zagars, 16 Ekim Perşembe günü oynanan Bayern Münih karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır.
Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında… pic.twitter.com/LncIfKttA9