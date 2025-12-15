Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Daily Mail’in haberine göre, Suudi ekipler, Salah’ın Liverpool’dan ayrılması halinde transferi tamamlayabileceklerine inanıyor ve dünya yıldızı futbolcu için yaklaşık 100 milyon sterlinlik bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtiliyor.

Öte yandan Liverpool cephesinde, Salah’ın ocak ayında takımdan ayrılmasına sıcak bakılmadığı aktarılıyor. Teknik direktör Arne Slot ise Mısırlı futbolcuyla herhangi bir problem yaşanmadığını ifade ederek, Salah’ın Brighton maçında forma giydiğini belirtti. Ancak tecrübeli oyuncunun kulüpteki geleceği hakkında henüz net bir tablo oluşmuş değil.

Transfer iddiaları ve kulüp tutumunun, önümüzdeki günlerde futbol dünyasının gündeminde olacağı tahmin ediliyor.