Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, özellikle hakem kararlarına tepkisini dile getirdi.

Yalçın, oyuncularının sahada büyük mücadele gösterdiğini vurgularken, maçın hakem yönetimine eleştiriler yöneltti: “Bugün bir tiyatro vardı burada! 1. dakikada sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini yer arıyor. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ama biliyorum ki ceza alacağım aklımdakileri söylersem” dedi.

Teknik direktör ayrıca Bilal’in pozisyonuna da değinerek, “Oyunun kontrolü bizdeydi. Bilal'in pozisyonunda darbe yok, şiddet yok. Rakibin oyuncuları da kırmızı karta şaşırdı. Ben mücadeleleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın’ın açıklamaları, Beşiktaş taraftarları ve futbol kamuoyunda hakem kararlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.