Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, spor geçmişi ve aktif yaşamına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, imam hatip yıllarından itibaren amatör futbolla ilgilendiğini, üniversiteye kadar bu sürecin devam ettiğini söyledi. Üniversite yıllarında İETT’ye transfer olduğunu belirten Erdoğan, yaklaşık 14-15 yıl futbol oynadığını ve bu süre boyunca siyasete ara vermediğini vurguladı.

Futbolun artık geride kaldığını belirten Cumhurbaşkanı, haftanın 2-3 günü basketbol oynadığını ifade etti. Erdoğan, basketbol oynadığı takımda Gençlik ve Spor Bakanı’nın, karşı takımda ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın bulunduğunu belirterek, “Bazıları torpil diyor; yok. Basketbolda iyiyiz ve bunu başarıyla sürdürüyoruz” dedi.