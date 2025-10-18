Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanlığı’nın 39’uncu Olağan Kongresi, Atakum Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye partililer, delegeler ve adayların yönetim kurulu ekipleri katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Baba-oğul tartışması salonda tansiyonu yükseltti

Yeniden il başkanlığına aday olan Mehmet Özdağ, yönetim kurulu listesini açıkladığı sırada listede yer alan Anıl Cömert ile babası Nuri Cömert arasında sözlü tartışma başladı. Baba Cömert, oğlunun mevcut başkanın listesinde yer almasına tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmek üzereyken, partililerin müdahalesiyle arbede önlendi.

Yaşanan olay nedeniyle kısa süreli aksaklık yaşanan kongre, salonun sakinleşmesinin ardından devam etti. Adaylar sırayla kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı.

Mehmet Özdağ yeniden başkan seçildi

Kongrede mevcut başkan Mehmet Özdağ, Aylin Tat, Tufan Akcagöz ve Ayşe Akbulut Çubukçuoğlu ile yarıştı. 635 delegenin oy kullandığı seçimde Mehmet Özdağ, 241 oy alarak güven tazeledi ve yeniden il başkanı oldu.

Kongre, yaşanan kısa süreli tartışmaya rağmen birlik ve beraberlik mesajları ile tamamlandı.