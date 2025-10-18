Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı karşılaşmada Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Tüpraş Stadyumu’nda saat 17.00’de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır, yardımcıları Samet Çiçek ve Suat Güz ile görev yaptı.

Maçın ilk yarısında oyunun hakimi Beşiktaş’tı. 39. dakikada Cengiz Ünder’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleye çektiği şut, kaleci Erhan Erentürk’ten döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Abraham başarılı olamadı ve ilk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 47. dakikada Rafa Silva’nın pasıyla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahası içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Gençlerbirliği 79. dakikada Pereira’nın içeri çevirdiği topun Jurasek’e çarpmasıyla eşitliği sağladı: 1-1.

Sadece iki dakika sonra, 81. dakikada Beşiktaş savunmasından seken topu önünde bulan Tongya, kaleyi karşıdan görerek topu ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği’ni 2-1 öne geçirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç Gençlerbirliği’nin galibiyetiyle sona erdi.