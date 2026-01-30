İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya ünlüsü Mika Raun Can hakkında, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma” suçlarından işlem yapıldı.

Emniyet güçlerince gözaltına alınan Mika Raun Can’in, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmanın, uyuşturucu madde kullanımı ve sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar kapsamında derinleştirildiği belirtildi.

Öte yandan başsavcılık tarafından yürütülen dosyada, farklı illerde eş zamanlı operasyonlar yapıldığı ve soruşturmanın çok sayıda şüpheliyi kapsadığı ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın gizliliği nedeniyle detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını kaydetti.