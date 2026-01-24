CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada Türkiye’nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu belirterek, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Özel, “Yoksullukta, yüksek enflasyonda, yüksek faizde ve gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz” dedi.

CHP, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 84’üncüsünü Yalova’da, 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdi. Mitingde konuşan Özgür Özel, DEAŞ operasyonunda şehit olan polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit’i rahmetle andı.

Özel, polis teşkilatının fedakârlığına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapan polislerimiz çok değerlidir. Türk polisi, yılbaşı gecesi Yalova ve İstanbul’u kana bulamak isteyen teröristlere karşı göğsünü siper etti. Soruşturmayı yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ekonomide tablo çok hazin”

Türkiye’de ekonomik tablonun ağır olduğunu savunan Özel, şunları söyledi:

“Bir zamanlar ‘şahlandık, uçuyoruz’ diyenler bugün bin bir mazeret üretiyor. Yoksullukta Avrupa birincisiyiz. Yüksek enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Yüksek faiz ve işsizlikte yine birinciyiz. Gelir ve vergi adaletsizliğinde Avrupa birincisiyiz. Bu tablo, iktidarın ülkeye yüklediği büyük bir yüktür.”

“Bu süreçte en büyük sıkıntıyı emekliler çekti”

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Özel, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu vurguladı. Emekli aylıklarının artırılması yönündeki taleplerinin Meclis’te karşılık bulmadığını belirten Özel, iktidarı emeklileri görmezden gelmekle suçladı.

“Uğur Mumcu’yu saygıyla anıyoruz”

Konuşmasında gazeteci Uğur Mumcu’yu ölümünün 33’üncü yılında anan Özel, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan, eski bakan İsmail Cem ve sanatçı Fatma Girik’i de rahmet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Çiftçi ve üretici vurgusu

Tarımda yaşanan maliyet artışlarına değinen Özgür Özel, geçmişte bir kilo buğdayla bir litre mazot alınabildiğini, bugün ise çiftçinin çok daha fazla ürün satarak ancak mazot alabildiğini söyledi.

“CHP’li belediye başkanları suçsuzdur”

CHP’li belediye başkanlarına yönelik suçlamalara da değinen Özel, bu iddiaların iftira olduğunu savundu. “Arkadaşlarımız suçsuzdur. Söylenen her şey iftiradan ibarettir” diyen Özel, süreci yakından takip ettiklerini vurguladı.