TDK’den yapılan açıklamada, Türkçenin gücünü vurgulamak, dilin zenginliğine dikkat çekmek ve toplumu kelimeler üzerine düşünmeye teşvik etmek amacıyla yürütülen “Günün Kelimesi” uygulamasının devam ettiği belirtildi. Uygulama kapsamında seçilen kelimeler, Atatürk Bulvarı’ndaki TDK binasında bulunan dijital ekrana yansıtılıyor.

Açıklamada, şubat ayına özel olarak yazımı en sık yanlış yapılan kelimelere yer verileceği ifade edildi. Bu kapsamda örnek olarak “gazete” kelimesi öne çıkıyor. TDK, kelimenin “gazate” veya “gaste” gibi hatalı biçimlerle sıkça yanlış yazıldığına dikkat çekti.

Seçilen kelimeler, doğru yazımları ve yanlış kullanılan biçimleriyle birlikte “@hergunebirkelimetdkresmi” adlı Instagram hesabı üzerinden de paylaşılacak.

TDK, bu uygulamayla toplumda yerleşmiş yazım yanlışlarının fark edilmesine katkı sağlamayı ve kelimelerin doğru kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.