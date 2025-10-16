Kızılcahamam’ın Yabanabad Camii’nde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen “4-6 Yaş Kur’an Kursları Camii Çocuk Buluşması” programı gerçekleştirildi. Minik öğrenciler, Kur’an tilavetleri, ilahileri ve Filistin temalı gösterileriyle izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Programa katılan Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Akyer, çocukların heyecanına ortak oldu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

